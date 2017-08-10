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В Актобе запустили 40 новых автобусов

10 августа 2017, 10:00

Акиматом города Актобе принята концепция умного города «Ел айна».

В Актобе значительно обновился парк общественного транспорта. 40 новеньких автобусов, которым присвоены имена казахских батыров, поэтов и общественных деятелей, вышли на городские маршруты, передает Информационный центр «Актобе акпарат».

В ходе презентации аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что известные имена присвоены общественному транспорту не случайно. «Таким образом, мы реализуем программу «Рухани жангыру», инициированную Главой государства. Так, актюбинцы смогут больше знать о своей истории», - подчеркнул глава региона.

Современные автобусы российского производства марки ЛиАЗ оснащены системами GPS-навигации и соответствуют экологическому классу ЕВРО-5. Новые автобусы распределят по наиболее загруженным городским маршрутам №46, 48, 8 и 32. На их приобретение было выделено 1,2 млрд. тенге.



Также состоялась презентация мобильного приложения «AktobeBUS», которое дает возможность жителям и гостям города в режиме реального времени отслеживать пассажирский транспорт и выбирать нужный маршрут. В мобильном приложении также имеется вкладка для жалоб и предложений, которое позволит улучшить качество и сервис пассажироперевозок.

Как известно, акиматом города Актобе принята концепция умного города «Ел айна». Одним из важнейших направлений концепции является направление «Интеллектуальные транспортные системы», которое реализуется в целях улучшения работы городского общественного транспорта, повышения качества пассажирских перевозок и безопасности, снижения жалоб населения.

В этой связи в городе создан и действует Центр управления пассажирскими перевозками, все автобусы оснащены системами GPS-навигации, ведется обустройство остановочных карманов и павильонов, ремонтируются автодороги, планируется дальнейшая установка видеокамер и умных светофоров, а также введение безналичной системы оплаты.

Фото: Информационный центр «Актобе акпарат»


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