Эксперт: вряд ли Казахстан будет на 100% выполнять обязательства перед ОПЕК+

Представители Казахстана, а также ОАЭ, Ирака и Малайзии на встрече ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа пообещали в ближайшие месяцы выйти на полное выполнение своих ранее данных обязательств по сокращению нефтедобычи.

Казахстан вряд ли будет полностью выполнять свои обязательства по сокращению добычи нефти, данные ОПЕК, считает эксперт Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко.





Представители Казахстана, а также ОАЭ, Ирака и Малайзии на встрече ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа пообещали в ближайшие месяцы выйти на полное выполнение своих ранее данных обязательств по сокращению нефтедобычи.





При этом по данным Международного энергетического агентства, Ирак с января по июнь выполнял свои обязательства по сделке ОПЕК+ в среднем лишь на 46%, ОАЭ — на 54%. Казахстан за указанный период, напротив, нарастил добычу.





"Поскольку на протяжении уже семи месяцев данные страны не всегда выполняли свои обязательства по сделке, быть уверенным, что в этот раз они сдержат свои обещания, весьма наивно. Например, Ирак и ОАЭ вообще утверждают, что октябрьские объемы добычи, которые были приняты в качестве базовых, были занижены. И именно из-за этого страны "не выполняют" соглашение", — сказала РИА Новости Грушевенко.





"Что касается Казахстана, который не только не сократил добычу, но и нарастил ее, то это произошло из-за разработки месторождения Кашаган, и вряд ли стоит ожидать, что проект, который не раз откладывали, будет остановлен сейчас из-за соглашения", — отметила она.





Эксперт подчеркнула, что министерский мониторинговый технический комитет ОПЕК+ не имеет реальных полномочий наложить какие-либо санкции на страны, которые не выполняют соглашение.





ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.





В Абу-Даби 7-8 августа состоялось внеочередное заседание техкомитета ОПЕК+, который наряду с министерским комитетом отвечает за мониторинг выполнения соглашения.







