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МОН РК не устанавливает регламент для школьной формы

10 августа 2017, 11:26

Единственное условие, школьная форма должна быть единой по решению дирекции школы и родительского комитета, - отметила вице-министр МОН РК.

Вице-министр министерства образования и науки РК Бибигуль Асылова прокомментировала вопрос касательно ввода в этом году в Астане единой школьной формы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Что касается школьной формы, то сама школа совместно с родительским комитетом определяет вид школьной формы, ее тип, то есть каждая школа вправе выбирать самостоятельно совместно с родительскими комитетами форму», - сказал она на пресс-конференции правительстве. - «По данным акимата Астаны вы можете взять в самом акимате. У министерства образования и науки строгой регламентации по школьной форме нет», - добавила спикер.

По ее словам, единственное условия от ведомства, школьная форма должна быть единой по решению дирекции школы и родительского комитета.

Напомним, в новом учебном году школьники Астаны пойдут в школу в единой форме. Столичное управление образования разослало по школам циркуляр, регламентирующий цвет, фасон и качество тканей формы и рекомендации постепенного перехода на новую одежду. Теперь это форма будет единого для всех городских школ цвета - темно-синего.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: palata.kz.

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