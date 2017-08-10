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Минобразования РК не регламентирует школьную форму

 

Министерство образования и науки РК не регламентирует единую школьную форму. Об этом сегодня на пресс-конференции в Правительстве сообщила вице-министр ведомства Бибигуль Асылова, передает Казинформ.

«Сама школа совместно с родительским комитетом определяет вид школьной формы, ее тип. С Министерства образования и науки строгой регламентации по школьной форме нет. Она должна быть единая по решению дирекции школы и родительского комитета», - отметила Асылова.

Как ранее сообщалось, в новом учебном году столичные учащиеся пойдут в школу в единой форме. Управление образования Астаны разослало по школам циркуляр, регламентирующий цвет, фасон и качество тканей формы. И даже рекомендации постепенного перехода на новую одежду. Отныне она будет единого для всех городских школ цвета - темно-синего.

 

Дамир Байманов

 

10 августа 2017, 11:29
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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