По результатам первого полугодия 2017 года содержание местного персонала в категории «квалифицированные специалисты» достигло показателя в 96%, и в категории «руководители» – 77%.

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) представила результаты производственной деятельности за первое полугодие 2017 года.





За данный период КПО добыла около 74 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, неочищенного газа и топливного газа. При этом объем обратной закачки газа для поддержания пластового давления составил 4,63 миллиарда кубометров, что примерно соответствует 48% от общего объема добытого газа.





На сегодняшний день партнерами по Карачаганакскому проекту инвестировано в разработку месторождения более 22 миллиардов долларов США.





Одними из приоритетных задач компании при осуществлении производственной деятельности являются минимизация негативного воздействия на окружающую среду и повышение энергоэффективности производства. В этой связи, уровень утилизации газа на Карачаганакском месторождении по итогам первого полугодия 2017 года составил 99,95%, что является показателем мирового класса. Общая сумма инвестиций КПО на реализацию природоохранных мероприятий с 1998 года составила 342 миллиона долларов США.





Борясь за безопасную работу и безусловное соблюдение правил техники безопасности, КПО достигла отметки в 365 дней без травм с временной потерей трудоспособности, а именно – 26 миллионов человеко-часов и 38 миллионов километров, без единого случая травматизма.





«КПО активно продвигает в сознании своих сотрудников культуру производства, при которой каждый чувствовал бы личную ответственность за соблюдение техники безопасности на производстве», – сказал генеральный директор КПО Ренато Мароли.





По итогам первого полугодия 2017 года доля местного содержания в поставках товаров, работ и услуг на Карачаганакском проекте превысила 51%, что в денежном выражении составляет около 179 миллионов долларов США. В целом, с момента подписания Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП) в 1997 году, доля местного содержания в закупках КПО достигла уровня в 6,32 миллиарда долларов США.





По результатам первого полугодия 2017 года содержание местного персонала в категории «квалифицированные специалисты» достигло показателя в 96%, и в категории «руководители» – 77%.





КПО ежегодно выделяет 20 миллионов долларов США на реализацию социально-инфраструктурных проектов в Западно-Казахстанской области. В дополнение, в течение 2014-2016 годов КПО выделяла по 10 миллионов долларов США для реализации аналогичных проектов в Бурлинском районе ЗКО. На сегодня общая сумма инвестиций КПО, направленных на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области, составила порядка 318 миллионов долларов США.





В настоящий момент идет реализация второго этапа проекта переселения жителей поселков Березовка и Бестау. В городе Аксай для них строятся два девятиэтажных многоквартирных дома. В микрорайоне «Аралтал» уже возведены 50 трехкомнатных и 50 четырехкомнатных частных жилых домов. Введен в эксплуатацию детский сад на 320 мест. Завершается строительство школы на 300 мест.



