Поставщики в ряде регионов тормозят освоение средств из Нацфонда на строительство школ

На пресс-конференции в Правительстве РК вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова рассказала о реализации направления «Развитие инфраструктуры сферы образования» в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

«В ходе реализации госпрограммы «Нурлы жол» по направлению «Развитие инфраструктуры сферы образования» в текущем году из Национального фонда на реализацию данного направления было выделено 71,7 млрд тенге, из которых 26,5 млрд тенге - это завершение строительства 53 школ, начатых в 2016 году, а 45, 2 млрд тенге на начало строительство новых 56 школ», - сказал она.

По ее словам, на начало августа текущего года акиматам перечислено 41,1 млрд тенге, из которых освоено 38,6 млрд тенге или 94%.

«Не исполнено 2,5 млрд тенге. Неисполнение сложилось в регионах: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская и Южно-Казахстанская область. Причинами неисполнения помимо экономии бюджетных средств явилось непредставление поставщиками актов выполненных работ и обжалование конкурсных процедур. Хотелось бы отметить, что по состоянию на 1 августа введено в эксплуатацию семь объектов образования. Это в Алматинской, Карагандинской областях по одной школе и ЮКО - 4 школы и детский сад на 320 мест в городе Жанаозен в Мангистауской области, финансирование которого велось с 2016 года за счет средств Нацфонда», - уточнила спикер.

Б. Асылова пояснила, что до конца этого года в РК запланирован ввод в эксплуатацию 70 школ по плану текущего года.

«До конца 2017 года запланирован ввод оставшихся 70 школ, которые запланированы были в текущем году по плану. Все сроки вводов были оговорены в начале года, были акиматами представлены гарантии по освоению бюджетных средств. Министерством образования и науки ведется ежемесячный мониторинг, проводятся селекторы. В принципе, по заявлениям акиматов регионов все средства, которые предусмотрены за счет Нацфонда будут освоены в полном объеме», - заверила вице-министр.

Ксения Давыдова