С начала года СПЕЦцон Алматы выдал "крутых" номеров почти на 300 млн тенге

По данным пресс-службы ДВД Алматы, по принципу экстерриториальности СпеЦОН города оказал услуги порядка 40 тысячи иногородним гражданам, передает передает Zakon.kz





Речь идет об услуге регистрации транспортных средств и выдачи государственных регистрационных номерных знаков. Всего с начала года сотрудниками данного подразделения полиции выдано 37 тысяч 745 ГРНЗ других регионов. Самыми активными оказались представители Алматинской и Южно-Казахстанской области. В совокупности их жителям полиция Алматы выдала 27 тысяч 735 госномерных знаков.





«И это лишь одно из направлений работы нашего подразделения. Анализ свидетельствует о повышении спроса населения на предоставление услуг, связанных с регистрацией транспорта, а также экзаменационной деятельностью. Всего за семь месяцев этого года нами оказано 252 тысячи 701 государственная услуга, в том числе 220 тысяч 029 – регистрация и учет ТС и еще 32 тысячи 672 – выдача водительских удостоверений. С сентября прошлого года нами осуществляется оказание госуслуг по принципу экстерриториальности всем жителям Казахстана вне зависимости от места проживания и регистрации, в связи с чем, общий рост оказанных услуг составил 52,8%. Ежедневно СпецЦОН посещают от 3 до 5 тысяч услугополучателей. Всего за 7 месяцев текущего года сотрудниками нашего подразделения зарегистрировано 108 тысяч 507 транспортных средств, выдано 101 тысяча 152 государственных регистрационных номерных знаков и еще 12 тысяч 535 транзитных ГРНЗ, выдано 32 тысячи 672 водительских удостоверений, в 3 тысячи 492 из них граждане получили этот документ впервые. Что же касается госномеров повышенного спроса, с начала года гражданам выдан 791 номер данной категории на общую сумму 294 миллиона 407 тысяч 288 тенге» , - констатировал начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления административной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Нурлан Аманбек.





Кроме того, по данным спикера, с начала года вверенным ему подразделением полиции осуществлена иная деятельность, не связанная с оказанием государственных услуг.





«К слову, выявлено 105 транспортных средств с измененными, скрытыми номерными обозначениями узлов и агрегатов, 27 лиц и 42 ТС, числившихся в розыске, а также 29 фактов подделки документов. Кроме того, с начала года рассмотрены 8 тысяч 258 обращений физических и юридических лиц, 2 тысячи 264 – из государственных органов и организаций, зарегистрировано и снято 15 тысяч 114 договоров залога, а также 19 тысяч 662 арестов и ограничений», - резюмировал подполковник Аманбек.



