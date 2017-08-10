Infiniti готовит концепт в стиле XX века
10 августа 2017, 14:42
Вдохновением для создателей машины послужили автомобили, участвовавшие в первых Гран-При Японии.
Для Конкурса элегантности, который ежегодно проходит в Калифорнийском городке Пеббл-Бич, японская марка Infiniti подготовила необычный концепт-кар. На этот раз дизайнеры устремили свои взоры не в будущее, а в прошлое, построив машину стилистике гоночных болидов 60-летней давности.
Вдохновением для создателей машины послужили автомобили, участвовавшие в первых Гран-При Японии – впервые такая гонка прошла в 1963 году, причем это было отдельное спортивное мероприятие, а не этап Формулы-1. Судя по единственному официальному тизеру, машина будет похожа на открытые болиды из даже более ранней эпохи.
Марка Infiniti существует с 1989 года, однако она является прямым наследником других японских спортивных брендов. В частности, в японских Гран-при в 60-е участвовали гоночные автомобили марки Prince, которая впоследствии вошла в концерн Nissan и, таким образом, является наследием в том числе для Infiniti.
Текст: Стас Смолин
Фото: Infiniti
Via cartimes
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