Infiniti готовит концепт в стиле XX века

Для Конкурса элегантности, который ежегодно проходит в Калифорнийском городке Пеббл-Бич, японская марка Infiniti подготовила необычный концепт-кар. На этот раз дизайнеры устремили свои взоры не в будущее, а в прошлое, построив машину стилистике гоночных болидов 60-летней давности.





Вдохновением для создателей машины послужили автомобили, участвовавшие в первых Гран-При Японии – впервые такая гонка прошла в 1963 году, причем это было отдельное спортивное мероприятие, а не этап Формулы-1. Судя по единственному официальному тизеру, машина будет похожа на открытые болиды из даже более ранней эпохи.





Марка Infiniti существует с 1989 года, однако она является прямым наследником других японских спортивных брендов. В частности, в японских Гран-при в 60-е участвовали гоночные автомобили марки Prince, которая впоследствии вошла в концерн Nissan и, таким образом, является наследием в том числе для Infiniti.



