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Новый кроссвэн Mitsubishi назвали Xpander

10 августа 2017, 15:37

Производитель называет машину кроссвэном, намекая на ее родство как с минивэнами, так и с кроссоверами.

Компания Mitsubishi показала в Индонезии свой новый автомобиль. Новинка уже анонсировалась, теперь же названо имя – Xpander.

Производитель называет машину кроссвэном, намекая на ее родство как с минивэнами, так и с кроссоверами. С последними автомобиль роднит высокий дорожный просвет в 205 мм, однако безальтернативный передний привод заставляет усомниться в серьезности внедорожных возможностей.



Главная особенность Xpander в другом: при сравнительно малых габаритах (4475x1750x1700 мм) автомобиль обещает с комфортом вместить семерых пассажиров и их поклажу. Двигатель предлагается только один – 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 105 л.с. Выбор трансмиссий также довольно консервативный – пятиступенчатая механика или четырехступенчатый автомат.



В компании утверждают, что Xpander пополнит линейку кроссоверов Mitsubishi, однако по своему типу и назначению новая модель выглядит скорее младшим братом более крупного минивэна Delica – текущая генерация последнего выпускается с 2007 года и базируется на платформе Mitsubishi Outlander.

Текст: Стас Смолин
Фото: Mitsubishi

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