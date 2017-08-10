Назарбаев подписал внесение изменения в указ о Госпремиях в сфере науки, техники, литературы и искусства

Президент Казахстана подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 993 «О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства», - передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 993 «О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 2, ст. 6) следующее изменение: описание диплома и нагрудного знака лауреата Государственной премии Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу», - говорится в тексте документа.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.