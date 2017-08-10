Верховным муфтием утвержден основной состав Хадж-Миссии Казахстана

Верховным муфтием Казахстана Ержаном кажы Малгажыулы утвержден основной состав Хадж-Миссии ДУМК, сообщает Zakon.kz





Руководителем Хадж-Миссии назначен глава отдела «Хадж» Духовного управления мусульман Казахстана Бейбит Мырзагелдиев. Стоит отметить, у него уже есть опыт работы в данном качестве, он и в прошлом году возглавлял Хадж-Миссию Казахстана. Также Бейбит Алипбекулы обладает опытом руководителя и духовного служителя, он параллельно возглавляет отдел «Стандартизации халяльной продукции», был главным имамом ряда мечетей южно-казахстанского региона – с. Тельман, мечети «А. Каттани» города Шымкента, занимал пост директора медресе «Шымкент», был уполномоченным имамом по ЮКО.





Много лет Бейбит Мырзагелдиев работал наиб-имамом в Центральной мечети «Нур-Астана» в нашей столице, по совместительству занимал пост заместителя директора религиозного объединения «Астана медресе».





В 2007 году прошел двухмесячные курсы Академии «Дауа» Всемирного Исламского университета в Республике Пакистан. С 2005 по 2010 год был членом филиала Казахстанского международного Бюро по правам человека и соблюдению законности города Астаны.





Пропагандистско-проповеднической группой будет руководить ведущий специалист отдела «Шариата и фетв» Бауыржан Алиулы. Данная группа будет проводить разъяснительную работу среди паломников, проводить проповеди и отвечать на все интересующие паломников вопросы, связанные с хаджем. Основная обязанность пропагандистско-проповеднической группы — подробное объяснение людям обязанностей, условий и этики паломничества.





Стационарные пункты, функционирующие в центральных штабах Хадж-Миссии Казахстана в городах Мекке и Медине, круглосуточно будут оказывать паломникам первую медицинскую помощь. А координировать работу стационарных пунктов будет врач Руслан Избасаров . Он тоже уже имеет опыт работы с паломниками, в прошлом году возглавлял на хадже группу казахстанских врачей, является врачом-экспертом Министерства здравоохранения РК.





К слову, в 2016 году среди наших паломников не было ни одного случая смертности, все три тысячи человек вернулись домой в целости-сохранности, здоровыми, невредимыми. Такое было впервые за последние несколько лет.





- Среди врачей тоже идет отбор на хадж, так как во время паломничества нужны высокопрофессиональные врачи, обладающие хорошими навыками и умением работать с людьми, - говорит он. - Предпочтение отдается врачам, имеющим определенный опыт работы в поликлинически-амбулаторной службе, стационаре, особенно в реанимационном отделении в кардиобригаде. Эта служба считается экстренной, и специалисты здесь оказывают экстренную медицинскую помощь в любое время, круглые сутки, независимо от погоды. А ответственность за паломников особенно велика, ведь среди них есть люди разного возраста, много пожилых, больных, страдающих хроническими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, а также эндокринной системы в виде сахарного диабета.





Врачи при Хадж-Миссии будут оказывать при необходимости координационно-консультативную помощь коллегам, которые будут находиться непосредственно среди самих паломников. Некоторые из них могут нуждаться в совместном осмотре, консилиуме врачей, ведь, как показывает практика, среди паломников могут быть люди с ишемической болезнью сердца, гипертонией, нейроциркуляторной энцефалопатей, а также пациенты с явлениями ОРЗ, что в свою очередь связано с резкими перепадами температуры, так как а Саудовской Аравии везде кондиционеры – и в гостиничных номерах, и в фойе, и в кафе, автобусах и даже в мечетях. Поэтому за состоянием паломников необходимо наблюдать каждый день, проводить профилактические осмотры и обходы с другими членами Хадж-Миссии, в том числе следить за санитарно-гигиеническим состоянием гостиничного комплекса и качеством питания. Все это поможет максимально предотвратить случаи вспышки массового отравления, считает врач.





Информационно-пропагандистскую работу Хадж-Миссии будут вести руководитель отдела «Пресса» ДУМК Агабек Конарбайулы и руководитель отдела по работе с Интернетом ДУМК Мурат Абдихалыков . Обязанность информационно-пропагандистской группы – публиковать материалы о деятельности Хадж- Миссии, своевременно доводить до отечественных СМИ сведения и официальную информацию.





Директор хадж компании «Tawaf travel» ДУМК Жандилла Бекжигитов и ведущий специалист отдела «Хадж» ДУМК Канат Бекжанов будут выполнять координационно-организационные функции Миссии.





Первые паломники, как ожидается, отправятся на хадж уже в двадцатых числах.





Торгын Нурсеитова

Фото автора (слева Бейбит Мырзагелдиев, справа Руслан Избасаров)







