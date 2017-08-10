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Взыскание с родителей Жанны Фриске более 21 млн рублей признано законным

10 августа 2017, 18:26

Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть благотворительной организации 21,6 млн рублей.

Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании 21,6 млн рублей с семьи певицы Жанны Фриске по иску благотворительной организации «Русфонд», передает Росбалт.

Как сообщает «Интерфакс», таким образом, решение Перовского суда от 19 мая было признано законным, а жалоба Ольги и Владимира Фриске оставлена без удовлетворения. По закону решение Перовского суда считается теперь вступившим в законную силу.

Напомним, суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть благотворительной организации 21,6 млн рублей. Фонд подал иск в суд с целью добиться отчета о расходовании более 25 млн рублей, собранных на лечение Фриске.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в своем доме в Подмосковье от рака.

Фото: Комсомольская правда

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