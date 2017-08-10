В западной прессе появилось пособие о том, как выжить в Третьей мировой войне

Оказавшимся в зоне поражения советуют внимательно следить за новостями по ТВ и ни в коем случае не использовать кондиционер для волос.

Советы по подготовке к апокалипсису, опубликованные в британской прессе, в целом, повторяют пункты, известные любому "выживальщику". Но встречаются в инструкции и забавные, с точки зрения здравого смысла, рекомендации





Общественность взволновала заочная перепалка между лидером Северной Кореи и президентом США. Ким Чен Ын пообещал нанести ракетный удар по американской базе на острове Гуам, Дональд Трамп в ответ призвал на голову адепта чучхе огненные кары небесные. Аналитики пока не сошлись во мнении, кончится ли дело Третьей мировой войной. Но журналисты решили, что подготовить читателей к ядерному апокалипсису все же стоит.

Итак, первым делом – это уже прямо сейчас, пока гром не грянул – рекомендуется озаботиться поиском подходящего убежища поблизости от вашего жилища. Надо выяснить, оборудованы ли общественные здания в вашем районе противорадиационными укрытиями. "Если информации о таких местах нет, следует составить свой список потенциальных убежищ: это могут быть подвалы, либо центральные комнаты без окон средних этажей высоких зданий", – пишет британский таблоид The Sun.





Комплект припасов также надо заготовить заранее. Официальная инструкция советует иметь два таких комплекта: один небольшой – в машине, на случай экстренной эвакуации, второй, побольше – дома или на рабочем месте. В "тревожный чемоданчик" надо сложить нескоропортящуюся еду, несколько фонариков на батарейках или с ручным заводом, запас батареек. В момент удара члены семьи могут быть в разных местах, поэтому нужно заранее решить, как вы свяжетесь друг с другом и соберетесь вместе, подчеркивают авторы руководства.

Далее следуют рекомендации по поведению во время атаки и самого взрыва. Если вас предупредили, что "оно вот-вот начнется" – немедленно в то самое убежище. Чтобы защититься от радиоактивных частиц, следует укрыться в ближайшем здании, предпочтительно из кирпича или бетона, советуют эксперты. А лучше всего, утверждают они, оказаться как можно глубже под землей (пункт, вызывающий нехорошие ассоциации). В этом укрытии надо сидеть до тех пор, пока власти не сообщат, что угроза миновала. Как же услышать это сообщение? "Слушать официальную информацию онлайн, по радио или по телевизору, следовать инструкциям работников аварийно-спасательных служб", – указывает руководство. "Возможно, вам придется оставаться в укрытии около месяца : количество радиоактивных осадков напрямую зависит от размера бомбы и от того, насколько близко к земле она взорвалась".





Если вам совсем не повезло и вы оказались во время взрыва на улице, рекомендуется укрыться за чем угодно, что хоть как-то может защитить. "Распластайтесь на земле и прикройте голову. Если взрыв произошел на расстоянии, взрывная волна может дойти до вас через 30 секунд. Если во время или после взрыва вы были на улице, постарайтесь как можно быстрее очистить тело от радиоактивного материала. Снимите одежду, чтобы не дать радиоактивным частицам распространяться – вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Примите душ, хорошо намылившись. Вымойте голову шампунем или мылом. Не используйте кондиционер для волос", – настаивают составители руководства. Чем не угодил экспертам кондиционер, к сожалению, не уточняется. Надо отметить, что при взрыве ядерного боеприпаса мощностью всего в одну мегатонну на расстоянии минимум в 4 километра от эпицентра не устоит ни одно здание. Вместо застройки будет просто "стекловидная корка" – температура измеряется тысячами градусов Цельсия. Посмотреть телевизор тоже не получится – электромагнитное излучение убивает все электроприборы на расстоянии километров в 40. И напомним – речь пока идет о мощности в 1 мегатонну.

Словом, если публикация рассчитана на европейских граждан, то смысла в ней немного. На просторах Европы после того, как откроются "врата ада", едва ли найдется место, где можно спрятаться. Если только не закопаться заблаговременно в подземный бункер. Больше шансов найти укромное местечко у жителей Америки и России с ее необъятными просторами (да, ну и Африки, конечно). Хотя, в любом случае, сценаристы апокалипсиса уверены: человечеству, если оно все же выживет, придется все начинать заново. Остается надеяться, что мир еще не окончательно сошел с ума. И Трамп с Ким Чен Ыном ограничатся фехтованием в информационном поле.



