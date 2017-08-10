Названа самая «ленивая» нация в Европе
10 августа 2017, 22:14
Самые активные, что рядом со Швецией, — Финляндия, Дания и Германия.
Британская компания Ladbrokes провела опрос среди жителей Европы, чтобы выяснить уровень их физической активности. Оказалось, что около 78% взрослых жителей Болгарии вообще не занимаются спортом, передает Моя планета.
Так для Болгарии сформировалась не самая приятная новость. Антиподом этой стране служит Швеция: ее жители еженедельно посещают спортзал и занимаются физическими упражнениями. Британцы оказались в середине списка активных или ленивых европейских стран рядом с Эстонией, Литвой, Латвией и Хорватией.
Ближе к шкале ленивых также находятся Италия, Португалия, Мальта и Румыния. Самые активные, что рядом со Швецией, — Финляндия, Дания и Германия.
Опрос проводился среди 1000 взрослых в каждом из 28 государств Евросоюза. Исследование также показало, что мужчины на 8% чаще женщин занимаются спортом, передает The Daily Mail.
Фото: www.moya-planeta.ru
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