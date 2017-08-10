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В октябре недалеко от Земли пролетит крупный астероид

10 августа 2017, 22:59

Размер астероида сопоставим с домом.

Астероид пролетит 12 октября мимо Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).

По данным ЕКА, размер астероида составляет 15-30 метров в диаметре. В свою очередь агентство Франс Пресс отмечает, что размер астероида сопоставим с домом. ЕКА сообщает, что эффект от входа астероида такого размера в атмосферу Земли может быть сопоставим с тем, что оказал упавший в Челябинске в 2013 году метеорит.

По данным ЕКА, астероид пролетит на расстоянии 44 тысяч километров от Земли.

"Это чертовски близко", — заявил агентству Франс Пресс директор Европейского центра управления космическими полетами Рольф Денсинг. При этом он отметил, что расстояние от Земли, на котором астероид находится сейчас, "довольно безопасно"

Пока астероид будет видимым, астрономы намерены "изучить его настолько детально, насколько возможно, например, получить информацию о его составе", отмечает ЕКА.

Фото: chudo.tech



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