Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Непале запретили менструационные избы под страхом тюрьмы

11 августа 2017, 00:32

Изгнание женщин из дома во время месячных карается штрафом в размере 30 долларов.

В Непале приняли закон, запрещающий отправлять женщин в менструационные избы, сообщает Lenta.ru со ссылкои на «Би-би-си».

Согласно документу, изгнание женщин из дома во время месячных карается штрафом в размере 30 долларов или тюремным заключением на срок три месяца. Закон вступит в силу в течение года.

Формально обычай выгонять женщину из дома во время менструации — чхаупади, — восходящий к древним индуистским традициям, был запрещен в 2005 году, но никакого наказания за него не полагалось.
В итоге женщин продолжали выгонять, и они вынуждены были в течение нескольких дней жить в неприспособленных для этого помещениях, где им запрещали есть вволю и контактировать с мужчинами.

Закон был принят лишь после того, как за последний год во время чхаупади погибли две женщины. В декабре 2015 пятнадцатилетняя девочка задохнулась от дыма, пытаясь разжечь огонь, чтобы согреться, а в июле 2017 девушка умерла от укуса змеи, заползшей в ее хижину.

Фото: Pikabu

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...