В Непале запретили менструационные избы под страхом тюрьмы
11 августа 2017, 00:32
Изгнание женщин из дома во время месячных карается штрафом в размере 30 долларов.
В Непале приняли закон, запрещающий отправлять женщин в менструационные избы, сообщает Lenta.ru со ссылкои на «Би-би-си».
Согласно документу, изгнание женщин из дома во время месячных карается штрафом в размере 30 долларов или тюремным заключением на срок три месяца. Закон вступит в силу в течение года.
Формально обычай выгонять женщину из дома во время менструации — чхаупади, — восходящий к древним индуистским традициям, был запрещен в 2005 году, но никакого наказания за него не полагалось.
В итоге женщин продолжали выгонять, и они вынуждены были в течение нескольких дней жить в неприспособленных для этого помещениях, где им запрещали есть вволю и контактировать с мужчинами.
Закон был принят лишь после того, как за последний год во время чхаупади погибли две женщины. В декабре 2015 пятнадцатилетняя девочка задохнулась от дыма, пытаясь разжечь огонь, чтобы согреться, а в июле 2017 девушка умерла от укуса змеи, заползшей в ее хижину.
Фото: Pikabu
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