Китай обвинил США в нарушении суверенитета

Боевой корабль ВМС США, зайдя в акваторию островов Спратли, «грубо нарушил суверенитет и безопасность» Китая. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Поднебесной

10 августа эсминец USS McCain вошел в район спорных островов в Южно-Китайском море и совершил маневр около одного из искусственных островов, после чего к нему навстречу для опознания были отправлены боевые корабли ВМС Китая. «Китай разочарован случившимся и сделает представление американской стороне», — отметили в МИД.





«Решимость Китая защищать свою территорию и интересы на море столь же непоколебима, как и воля к поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море. Провокация со стороны США вынуждает Пекин принять меры по дальнейшему укреплению обороноспособности страны», — добавили в ведомстве.





Как ранее объяснили в Пентагоне, операция была проведена в рамках «стратегии свободы навигации»: таким образом американские ВМС демонстрируют китайцам, что не признают их территориальные претензии на воды вокруг искусственных островов.





Китай начал возводить искусственные острова в спорных акваториях в июне 2014 года. На эти области в Южно-Китайском море претендуют КНР, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам.





В конце мая Пекин предупредил, что Соединенные Штаты рискуют серьезно подорвать переговоры между заинтересованными сторонами в Южно-Китайском море. Заявление было сделано после того, как военный корабль ВМС США прошел в 12 морских милях от искусственного острова, возведенного Китаем в спорных водах.