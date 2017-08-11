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Китай обвинил США в нарушении суверенитета

11 августа 2017, 01:21

Провокация со стороны США вынуждает Пекин принять меры по дальнейшему укреплению обороноспособности страны.

Боевой корабль ВМС США, зайдя в акваторию островов Спратли, «грубо нарушил суверенитет и безопасность» Китая. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Поднебесной, передает Lenta.ru

10 августа эсминец USS McCain вошел в район спорных островов в Южно-Китайском море и совершил маневр около одного из искусственных островов, после чего к нему навстречу для опознания были отправлены боевые корабли ВМС Китая. «Китай разочарован случившимся и сделает представление американской стороне», — отметили в МИД.

«Решимость Китая защищать свою территорию и интересы на море столь же непоколебима, как и воля к поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море. Провокация со стороны США вынуждает Пекин принять меры по дальнейшему укреплению обороноспособности страны», — добавили в ведомстве.

Как ранее объяснили в Пентагоне, операция была проведена в рамках «стратегии свободы навигации»: таким образом американские ВМС демонстрируют китайцам, что не признают их территориальные претензии на воды вокруг искусственных островов.

Китай начал возводить искусственные острова в спорных акваториях в июне 2014 года. На эти области в Южно-Китайском море претендуют КНР, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам.

В конце мая Пекин предупредил, что Соединенные Штаты рискуют серьезно подорвать переговоры между заинтересованными сторонами в Южно-Китайском море. Заявление было сделано после того, как военный корабль ВМС США прошел в 12 морских милях от искусственного острова, возведенного Китаем в спорных водах.

Фото: masumahmad.com

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