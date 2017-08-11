В Сети набирает популярность оптическая иллюзия с кривыми (или нет) линиями
11 августа 2017, 08:55
С первого взгляда может показаться, что линии на изображении находятся под углом друг к другу, но в действительности они совершенно прямые.
Интересную оптическую иллюзию создала художница Виктория Скай из Розуэлла, Джорджия. Источником вдохновения для неё послужили знаменитая иллюзия Cafe wall и рисунки Акиёси Китаоки. Теперь Виктория хочет отправить свою работу на конкурс "Лучшая иллюзия года", сообщает Life.ru.
С первого взгляда может показаться, что линии на изображении находятся под углом друг к другу, но в действительности они совершенно прямые. Убедиться в этом просто — достаточно размыть изображение.
Оригинальная оптическая иллюзия Cafe wall была создана британским психологом Ричардом ещё в 1937 году. Она названа так в честь плитки на фасаде одного из кафе Бристоля, которая создавала аналогичный эффект.
Виктория Скай дополнила оригинальную иллюзию графическим орнаментом, благодаря которому эффект наклона линий усилился. В "Твиттере" иллюзия собрала уже несколько тысяч репостов и больше 10 тысяч лайков.
Terrific optical illusion by Victoria Skye. @RichardWiseman@chriscfrenchpic.twitter.com/IeSFupAcfU— Martin S Taylor (@martinstaylor) 7 августа 2017 г.
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