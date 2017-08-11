Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Сети набирает популярность оптическая иллюзия с кривыми (или нет) линиями

11 августа 2017, 08:55

С первого взгляда может показаться, что линии на изображении находятся под углом друг к другу, но в действительности они совершенно прямые.

Интересную оптическую иллюзию создала художница Виктория Скай из Розуэлла, Джорджия. Источником вдохновения для неё послужили знаменитая иллюзия Cafe wall и рисунки Акиёси Китаоки. Теперь Виктория хочет отправить свою работу на конкурс "Лучшая иллюзия года", сообщает Life.ru.

С первого взгляда может показаться, что линии на изображении находятся под углом друг к другу, но в действительности они совершенно прямые. Убедиться в этом просто — достаточно размыть изображение.



Оригинальная оптическая иллюзия Cafe wall была создана британским психологом Ричардом ещё в 1937 году. Она названа так в честь плитки на фасаде одного из кафе Бристоля, которая создавала аналогичный эффект.



Виктория Скай дополнила оригинальную иллюзию графическим орнаментом, благодаря которому эффект наклона линий усилился. В "Твиттере" иллюзия собрала уже несколько тысяч репостов и больше 10 тысяч лайков.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...