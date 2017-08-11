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Телеканал CNN уволил комментатора за нацистское приветствие в соцсети

11 августа 2017, 09:10

Сам комментатор заявил, что его сообщение было неверно понято. По его словам, он высмеивал нацистов, а не подражал им.

Телеканал CNN разорвал рабочие отношения с комментатором Джеффри Лордом, который оставил нацистское приветствие в своем микроблоге Twitter, передает РИА Новости.

Придерживающийся консервативных взглядов Лорд в своем Twitter обратился к главе либеральной группы Media Matters for America с нацистским приветствием.

"Нацистские приветствия не могут быть оправданы. Джеффри Лорд больше не работает на телеканале", — говорится в заявлении CNN.

Сам Лорд заявил, что его сообщение было неверно понято. По его словам, он высмеивал нацистов, а не подражал им.

Фото © AP Photo / David Goldman

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