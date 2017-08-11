Между ЮКО и ЗКО подписаны четыре документа, направленные на укрепление сотрудничества

Сегодня Южно-Казахстанскую область с рабочим визитом посетила делегация из Западно- Казахстанской области. Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев поблагодарил главу Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова за его визит, организованный с целью развития межрегионального сотрудничества, а также ознакомил с социально-экономической ситуацией в регионе, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

«Цель сегодняшней встречи - укрепление сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также увеличение взаимного товарооборота. По итогам совещания планируется подписание меморандумов, направленных на развитие взаимного сотрудничества между регионами. Уверен, что эти меморандумы будут способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя регионами», - подчеркнул Ж.Туймебаев.

В свою очередь, аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов поблагодарил Ж.Туймебаева за теплый прием и выразил намерение наладить межрегиональное сотрудничество в различных сферах.

«Помимо нефтегазового сектора, мы хотели бы предложить сотрудничество и в других сферах. Южно-Казахстанская область обладает высоким потенциалом в легкой промышленности и сельском хозяйстве. Мы готовы организовать совместные проекты с использованием новых технологий в области сельского хозяйства, строительство инфраструктур, направленных на переработку и экспорт продукции агропромышленного комплекса», - сказал А.Кульгинов.

По итогам встречи были подписаны 3 меморандума и один договор о сотрудничестве между между акиматами Южно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей и представителями бизнес-сферы.

В рамках подписанного документа между акиматами планируется сотрудничество в сферах инвестиций и промышленности, МСБ, торговли, туризма, сельского хозяйства и здравоохранения. Второй меморандум о сотрудничестве подписан между Кентауским трансформаторным заводом и предприятием «Карачаганак Петролеум Оперейтинг».

Последний, третий меморандум подписан в целях укрепления сотрудничества между АО «СПК «Шымкент» и АО «СПК «Орал». Четвертый документ - это договор о сотрудничестве, заключенный между АО «Шымкентцемент» и компанией BafkerHughes. Партнерство запланировано в целях удовлетворения нужд Карачаганакского месторождения.

Отметим, это уже не первый визит представителей ЗКО в ЮКО. В апреле текущего года с рабочим визитом, в целях ознакомления с проводимыми работами и обмена опытом в сфере сельского хозяйства и индустриальной зоны, прибыла делегация из Западно-Казахстанской области. Тогда более 30 западноказахстанцев, предпринимателей, представителей крестьянских хозяйств, акимы районов ознакомились с деятельностью крупных крестьянских хозяйств и обменялись опытом по созданию кооперативов.