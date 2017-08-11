В Казахстане начала работать электронная биржа вагонов

За 2017 год на биржу было выставлено 23 000 единиц подвижного состава принадлежности Казахстана – полувагонов и крытых вагонов.

Уникальная на постсоветском пространстве электронная торговая площадка под официальным рабочим названием «Биржа вагонов» RailCommerce www.railcommerce.kz пользуется большим спросом среди собственников вагонов и грузоотправителей Республики Казахстан.





По официальной информации, за весьма короткий промежуток времени на площадку вышли крупнейшие собственники подвижного состава страны - АО «KTZ Express» (100% акционером является АО «НК «КТЖ»), АО «Қазтемiртранс», АО «Транко», ТОО «Богатырь Транс», ТОО «Исткомтранс» и другие. Новизна электронной площадки заключается в том, что любой желающий может организовать перевозку груза или сдать выгодно вагоны.





- Проект вобрал в себя опережающие отраслевые инновации родом из Казахстана и России, сокращающие время на поиск вагонов до 5 раз, а стоимость перевозки до 60% (оптимизируя порожний пробег вагонов). Биржа предоставляет удобный инструмент планирования перевозок всем участникам открытого и недискриминационного процесса торгов. Мы работаем со всеми крупнейшими операторами и грузоотправителями колеи 1520 – сообщил член совета директоров компании РЭЙЛ КОММЕРС, Сергей Сергеевич Горский.





По данным торговой площадки, только за последние две недели были проведены четыре масштабные торговые сессии по предоставлению вагонов в аренду и под перевозку от компании «КТЖ-Экспресс».





Всего же за 2017 год на биржу было выставлено 23 000 единиц подвижного состава принадлежности Казахстана – полувагонов и крытых вагонов. Большая часть из этого предложения нашла своих заказчиков. Помимо продажи вагонов под перевозку биржа имеет ряд других сервисов: расчёт и оплата железнодорожного тарифа, отстой вагонов на путях необщего пользования, ремонт подвижного состава и др.









Фото: Пресс-служба RailCommerce



