Австралия намерена помочь США в случае ракетного удара КНДР

Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что его страна придет на помощь США в случае нападения Северной Кореи на какой-либо из американских объектов,

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.





Тернбулл дал понять, что Австралия готова выполнить свои союзнические обязательства перед США в рамках военного договора АНЗЮС, также известного как Тихоокеанский пакт безопасности.





"У нас есть договор АНЗЮС, и если произойдет нападение на Австралию или США… каждый из нас придет на помощь другому. Будем говорить предельно ясно. Если КНДР устроит какую-либо атаку, будут инициированы положения АНЗЮС, и Австралия придет на помощь США", — приводит слова премьера газета Sydney Morning Herald.



