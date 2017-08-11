Греческие СМИ заявили, что погода в стране "сошла с ума"

"Погода сошла с ума – после жары в 41 градус приходят бури и град", — пишет греческая газета "Прото тема". "Из пекла в дождь", – описывает критское издание cretedoc.gr резкую смену погоды.





С начала недели почти по всей территории Греции стоит жара – плюс 40-42 в тени, в Афинах – 37-38.





В "красной зоне" столбики термометров будут находиться до субботы, а затем на смену им в ряде районов придут дожди, штормы, град и сильные ветры.





Грозы и дожди ожидаются в северной Греции, в Западной и Центральной Македонии, они будут сопровождаться сильным ветром и градом. С воскресенья ожидается общее снижение температуры и в большинстве районов страны, однако все равно она будет выше средней в это время года.

В Греции каждые десять лет отмечается аномальная жара. В 2007 году в некоторых районах столбики термометра поднимались до отметки 46 градусов по Цельсию, тогда по всей Аттике и во многих регионах Греции пылали пожары, сгорели сотни гектаров леса.



