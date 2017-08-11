Греческие СМИ заявили, что погода в стране "сошла с ума"
11 августа 2017, 11:29
С начала недели почти по всей территории Греции стоит жара – плюс 40-42 в тени, в Афинах – 37-38.
Греческая метеорологическая служба EMY выпустила экстренный прогноз погоды, согласно которому в стране вслед за 40-градусной жарой ожидаются грозы, дожди и град, передает РИА Новости.
"Погода сошла с ума – после жары в 41 градус приходят бури и град", — пишет греческая газета "Прото тема". "Из пекла в дождь", – описывает критское издание cretedoc.gr резкую смену погоды.
С начала недели почти по всей территории Греции стоит жара – плюс 40-42 в тени, в Афинах – 37-38.
В "красной зоне" столбики термометров будут находиться до субботы, а затем на смену им в ряде районов придут дожди, штормы, град и сильные ветры.
Грозы и дожди ожидаются в северной Греции, в Западной и Центральной Македонии, они будут сопровождаться сильным ветром и градом. С воскресенья ожидается общее снижение температуры и в большинстве районов страны, однако все равно она будет выше средней в это время года.
В Греции каждые десять лет отмечается аномальная жара. В 2007 году в некоторых районах столбики термометра поднимались до отметки 46 градусов по Цельсию, тогда по всей Аттике и во многих регионах Греции пылали пожары, сгорели сотни гектаров леса.
Жара была и в 1997 году, а самой убийственной, по мнению специалистов, была погода в 1987 году. В июле в течение восьми дней днем было 44 градуса жары, ночью столбик термометров не опускались ниже 30 градусов. По официальным данным, тогда от жары погибли 1,3 тысячи человек, а по неофициальным — более полутора тысяч человек. Некоторые эксперты заявляют, что жертвами погоды стали от 3,5 до 4 тысяч человек. После этого с 1988 года началась массовая установка кондиционеров в государственных и общественных зданиях и в домах, так что в последующие годы жара проходила относительно безболезненно.
Сейчас массы раскаленного воздуха из Сахары в Европу принес африканский антициклон, который итальянские метеорологи назвали "Люцифер". Аномальная жара стоит на юге Европы, в частности, по всей Италии. Итальянские климатологи отмечают, что нынешнее лето является одним из самых жарких за всю 200-летнюю историю регулярных метеонаблюдений на Апеннинах.
Геннадий Мельник
Фото © РИА Новости / Владимир Родионов
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