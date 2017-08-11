Членов рабочей группы Министерства труда встречает Мангыстауская область

С 11 августа т. г. в Мангыстауской области стартуют Дни Министерства труда и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба Министерства.

Представители Министерства начнут работу с Тупкараганского района, где встретятся с населением и организуют прием граждан по личным вопросам.

Члены рабочей группы во время встречи разъяснят детали пенсионной системы, изменение критериев назначения базовой пенсии с 2018 года. Новые критерии базовой пенсии помогут многим казахстанцам получать пенсионные выплаты в бОльшем размере, нежели сейчас.

Кроме этого, сотрудники департаментов объяснят возможности государственной поддержки в трудоустройстве и занятости, основные реформы в сфере социальной помощи, окажут содействие в трудоустройстве на свободные вакантные рабочие места, в том числе с направлением на бесплатное обучение в организации технического и производственного обучения.