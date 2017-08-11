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Американские военные приступили к строительству базы ВМС на Украине

11 августа 2017, 12:21

Строительные части Военно-морских сил США построят для украинской армии несколько военных объектов, в их числе и морской оперативный центр в Очакове.

Строительные части военно-морских сил американской армии приступили к строительству оперативного центра для украинских войск в Очакове, пишет Life.ru.

Предполагается, что впоследствии он будет применяться военнослужащими Украины для проведения военно-морских и общевойсковых учений.

Данное строительство ведётся по линии военной помощи, оказываемой Америкой своим союзникам (Foreign Military Construction Sales (FMCS)), сообщает официальный сайт Военно-морских сил США.

Всего на территории Очаковской военно-морской базы ВМС Украины будет создано три объекта в рамках программы. Кроме оперативного центра американские военные построят ещё ремонтную мастерскую для катеров (составляющих в настоящее время основу украинского флота), а также контрольно-пропускные пункты на периметре охраны базы.

Морские операционные центры — это организационные комплексы оперативного уровня, предназначенные для реализации возможностей военно-морских сил во всём диапазоне военных операций. Морские операционные центры поддерживают управление флотом и выполняют оперативные обязанности. В составе морского операционного центра может быть развёрнут командный центр флота, который поддерживает непосредственную связь с кораблями в море через операционных офицеров во время учений.

О том, как США помогают Украине вооружением, инструкторами и деньгами, можно прочитать в большом материале Лайфа "Летальный исход. Новое американское оружие для старых украинских проблем".

Анастасия Михайлова
Фото с сайта ntv.ru

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