Американские военные приступили к строительству базы ВМС на Украине
11 августа 2017, 12:21
Строительные части Военно-морских сил США построят для украинской армии несколько военных объектов, в их числе и морской оперативный центр в Очакове.
Строительные части военно-морских сил американской армии приступили к строительству оперативного центра для украинских войск в Очакове, пишет Life.ru.
Предполагается, что впоследствии он будет применяться военнослужащими Украины для проведения военно-морских и общевойсковых учений.
Данное строительство ведётся по линии военной помощи, оказываемой Америкой своим союзникам (Foreign Military Construction Sales (FMCS)), сообщает официальный сайт Военно-морских сил США.
Всего на территории Очаковской военно-морской базы ВМС Украины будет создано три объекта в рамках программы. Кроме оперативного центра американские военные построят ещё ремонтную мастерскую для катеров (составляющих в настоящее время основу украинского флота), а также контрольно-пропускные пункты на периметре охраны базы.
Морские операционные центры — это организационные комплексы оперативного уровня, предназначенные для реализации возможностей военно-морских сил во всём диапазоне военных операций. Морские операционные центры поддерживают управление флотом и выполняют оперативные обязанности. В составе морского операционного центра может быть развёрнут командный центр флота, который поддерживает непосредственную связь с кораблями в море через операционных офицеров во время учений.
О том, как США помогают Украине вооружением, инструкторами и деньгами, можно прочитать в большом материале Лайфа "Летальный исход. Новое американское оружие для старых украинских проблем".
Анастасия Михайлова
Фото с сайта ntv.ru
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