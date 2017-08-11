Уборка урожая в Жамбылской области близится к завершению

Сейчас на полях при уборке зерновых задействованы 701 единица уборочной техники.

В Жамбылской области близится к завершению уборочная страда. В закрома засыпано 542,2 тысяч тонн зерна урожая текущего года. Средняя урожайность по региону составляет 23,1 центнера с гектара, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





В этом году по области посевная площадь сельскохозяйственных культур достигла 623,0 тыс. га, что на 29,8 тыс. га больше чем в прошлом году.









Полностью завершили уборку хлеборобы Байзакского, Жамбылского и Мойынкумского, Сарысуского и Таласского районов.





Особенно урожайным сезон выдался в Кордайском и Т.Рыскуловском районах. Там с одного гектара собрали 23,5 центнеров зерна. Следом в лидерах по количеству намолоченного зерна идут Меркенский (23,4 ц/га) и Шуский (23,2 ц/га) районы.





На сегодня в регионе из 257,8 тыс. га зерновых колосовых культур скошено 234,2 тыс. га урожая. В ближайшие 8-10 дней планируется скосить еще 23,5 тысяч гектаров урожая в остальных районах.









Сейчас на полях при уборке зерновых задействованы 701 единица уборочной техники.





Также для поддержки сельхозтоваропроизводителей Правительством РК на летние и осенне-полевые работы выделено 15,0 тыс. тонн гарантированного дизельного топлива (в том числе июль – 5000 т, август- 3300 т, сентябрь - 3400 т, октябрь-3300 т).





Из выделенных на июль месяц дизельного топлива, операторами доставлено 4 965 тонн и роздано сельхозпредприятиям более 2 115 тонн, что составляет 42,6 %. На складах хранятся около 2 850 тонн дизельного топлива, хозяйствам дизтопливо отпускается по цене 125-128 тенге за 1 литр, тогда как, рыночная цена составляет 134-138 тенге за литр.









Отметим, что по области уборка зерновых колосовых выполнена на 90,9 процентов. Уборочные и осенне-полевые работы ведутся в плановом режиме.





Ляззат Бекбаева





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



