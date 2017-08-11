В ЮКО начался суд над многодетным отцом, который мечтал попасть в ИГИЛ*
11 августа 2017, 12:40
В течении определенного времени молодой мужчина в группе «Вконтакте» распространял материалы, призывающие к поддержке экстремистских групп, действующих на Ближнем Востоке.
В Сайрамском суде ЮКО начался суд над 27-летнем местным жителем, отцом четверых малолетних детей, мечтой которого было участие в ИГИЛе*, сообщает ТК «Отырар TV».
Его отец уже отбывает наказание за пропаганду терроризма.
«Ему предъявляются обвинения, предусмотренные статьей 256 части 1 и 2 «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, совершенные лицом с использованием информационно-коммуникационных сетей», - сказал прокурор гособвинения Нурлан Махадилов.
В течении определенного времени молодой мужчина в группе «Вконтакте» распространял материалы, призывающие к поддержке экстремистских групп, действующих на Ближнем Востоке.
«За счет компьютерных технологий призывал к терроризму, но не касаемо того, чтобы разрушить целостность нашей Республики. То есть, пропагандировал терроризм, но не в нашей стране. Он выезжал в Саудовскую Аравию, побывал в России. Пытался попасть в ИГИЛ*», - рассказала судья Салтанат Кабылова.
У подсудимого четверо малолетних детей, супруга беременна пятым. Отец обвиняемого также отбывает наказание за аналогичное преступление.
Как рассказала Салтанат Кабылова, его отец освобождается через год. Осужден за призывы к терроризму.
Судебное следствие продолжается.
* запрещенная организация в Казахстане
Фото: otyrar.kz
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