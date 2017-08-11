Житель КНДР по морю приплыл в Южную Корею
11 августа 2017, 13:54
Молодого человека заметили военные, которые патрулировали территории в районе морской границы.
Житель КНДР перебрался в Республику Корея по морю в ночь на 11 августа. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, передает ТАСС.
По его информации, военнослужащие заметили беглеца во время патрулирования территории в районе морской границы (т. н. северной разграничительной линии) с КНДР в Желтом море и отправились ему на выручку.
Отмечается, что молодому человеку около 20 лет. Причины, побудившие его сбежать из КНДР, выясняются. Агентство не указывает, какое расстояние ему пришлось проплыть.
С начала этого года в РК сбежали 11 граждан КНДР, отмечает Yonhap, ссылаясь на министерство объединения республики. Пятеро из них также перебрались в страну по морю в прошлом месяце, еще двое, отец и сын - в июне.
Фото © Lee Ji-un/AP
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