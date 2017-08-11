Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Житель КНДР по морю приплыл в Южную Корею

11 августа 2017, 13:54

Молодого человека заметили военные, которые патрулировали территории в районе морской границы.

Житель КНДР перебрался в Республику Корея по морю в ночь на 11 августа. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, передает ТАСС.

По его информации, военнослужащие заметили беглеца во время патрулирования территории в районе морской границы (т. н. северной разграничительной линии) с КНДР в Желтом море и отправились ему на выручку.

Отмечается, что молодому человеку около 20 лет. Причины, побудившие его сбежать из КНДР, выясняются. Агентство не указывает, какое расстояние ему пришлось проплыть.

С начала этого года в РК сбежали 11 граждан КНДР, отмечает Yonhap, ссылаясь на министерство объединения республики. Пятеро из них также перебрались в страну по морю в прошлом месяце, еще двое, отец и сын - в июне.

Фото © Lee Ji-un/AP

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...