Из KIA Picanto сделают кроссовер

Об этом сообщает популярное издание Just auto, которое, в свою очередь, ссылается на собственные достоверные источники в руководстве бренда. Как отмечает портал, дебют крошечного кроссовера на базе KIA Picanto состоится уже в следующем году.





Сообщается, что в 2018 году «проходимая» новинка появится на рынке Старого Света. В дальнейшем, если будет необходимость, компания может вывести кроссовер на рынки других регионов планеты.





Как отмечают эксперты, выпустить кросс-версию модели KIA Picanto производителю не составит большого труда. Как известно, «рецепт приготовления таких машин просто» — незначительно увеличенный клиренс, дополнительная пластиковая защита и колёса большего размера.



