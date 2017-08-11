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Из KIA Picanto сделают кроссовер

11 августа 2017, 14:12

Руководство южнокорейского автогиганта KIA Motors Corporation рассматривает перспективы выпуска кросс-модификации субкомпактного хэтчбека Picanto.

Об этом сообщает популярное издание Just auto, которое, в свою очередь, ссылается на собственные достоверные источники в руководстве бренда. Как отмечает портал, дебют крошечного кроссовера на базе KIA Picanto состоится уже в следующем году.

Сообщается, что в 2018 году «проходимая» новинка появится на рынке Старого Света. В дальнейшем, если будет необходимость, компания может вывести кроссовер на рынки других регионов планеты.

Как отмечают эксперты, выпустить кросс-версию модели KIA Picanto производителю не составит большого труда. Как известно, «рецепт приготовления таких машин просто» — незначительно увеличенный клиренс, дополнительная пластиковая защита и колёса большего размера.


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