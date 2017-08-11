Из KIA Picanto сделают кроссовер
11 августа 2017, 14:12
Руководство южнокорейского автогиганта KIA Motors Corporation рассматривает перспективы выпуска кросс-модификации субкомпактного хэтчбека Picanto.
Об этом сообщает популярное издание Just auto, которое, в свою очередь, ссылается на собственные достоверные источники в руководстве бренда. Как отмечает портал, дебют крошечного кроссовера на базе KIA Picanto состоится уже в следующем году.
Сообщается, что в 2018 году «проходимая» новинка появится на рынке Старого Света. В дальнейшем, если будет необходимость, компания может вывести кроссовер на рынки других регионов планеты.
Как отмечают эксперты, выпустить кросс-версию модели KIA Picanto производителю не составит большого труда. Как известно, «рецепт приготовления таких машин просто» — незначительно увеличенный клиренс, дополнительная пластиковая защита и колёса большего размера.
Via livecars
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