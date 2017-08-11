BMW X7 «показал» серийную светодиодную оптику

Предстоящий полноразмерный внедорожник X7 от баварского бренда BMW был замечен снова во время некоторых испытаний на дорогах общего пользования, и на этот раз на прототипе были замечен полный комплект производственных огней.

Как неоднократно сообщалось ранее, немецкая компания планирует представить практический серийный внедорожник BMW X7 Concept на Франкфуртском автосалоне 2017 года. Очевидно, чем ближе дата премьеры новинки, её прототипы «одевают» всё больше и больше производственных деталей.





Баварская новинка станет ответом BMW роскошным моделям Range Rover и Mercedes GLS. Новый внедорожник сможет с комфортом перевозить до семи пассажиров и будет «напичкан» множеством передовых технологий.









В основу нового флагманского автомобиля BMW X7 ляжет архитектура CLAR, которую баварская марка использует на новых моделях 7-Series и 5-Series. В дальнейшем эта «тележка» ляжет в основу практически всех новых автомобилей немецкой марки.

Что касается дизайна. Очевидно, что на флагманском внедорожнике BMW X7 баварская марка продемонстрирует все самые новые и передовые решения, которые только имеются в «портфеле». Уже сейчас мы видим огромную решётку радиатора и оригинальную светодиодную оптику.









По неофициальным данным, диапазон двигателей серийного внедорожника BMW X7 будет состоять из шести- и восьмицилиндровых агрегатов, как бензиновых, так и дизельных. Помимо этого, автомобиль непременно получит гибридную модификацию, а также могучий силовой агрегат V12.



