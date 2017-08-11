Ограбленной в Европе казахстанке помогли вернуться домой

Оставшейся без денег и паспорта казахстанке Динаре Калим помогли вернуться на Родину. О своих злоключениях она рассказала в О своих злоключениях она рассказала в Facebook , передает Zakon.kz





Ее ограбили во время путешествия по Европе. Прибыв в Будапешт она должна была вылететь в Астану. Однако сотрудники авиакомпании "Wizzair" сняли девушку с рейса. Причин, по ее словам, было две: ее зеленая справка от посольства РК в Испании и сумма за регистрацию в 80 евро, тогда как у Динары было только пять.





Она осталась в Будапеште еще на четыре дня. Не без помощи таксиста, который обнулил таксометр, она добралась до посольства Казахстана.





"Развивающийся флаг Казахстана вселил надежды, а вопрос татешки после того как мы вошли на территорию "ciз кiмге?" заставил и вовсе меня разреветься как маленькую девчонку и сказать "у меня проблемы". Что я хочу сказать?! В том, что я добралась домой целая и невредимая, а не стала типичным европейским бомжом, спящим на улице в обнимку с собакой или своими пожитками, с табличкой "помогите вернуться домой" и стаканчиком из Макдональдс перед собой, целиком и полностью заслуга Посольства Республики Казахстан в Венгрии и непосредственно людей, работающих там!", - написала Калим.





Девушка поблагодарила сотрудников посольства за оказанную помощь.





"Консул провожал меня в аэропорту почти до самого трапа, пока не убедился что я точно сяду в самолёт. Да, конечно я создала дополнительные заботы и хлопоты. Но ради встреч с такими людьми наверно стоит немного помучаться. Выражаю огромную благодарность нашему посольству в Венгрии, и в особенности Абай Досалиев и консулу Азизу Калдыбекову за оперативное решение любых возникавших вопросов, за человечность и самоотверженность. Горжусь, что познакомилась с такими людьми", - отметила Динара.



