Строители Южно-Казахстанской области строят 11 тыс. квартир

В 2017 году на развитие автодорог из бюджета предусмотрено 29 445,7 млн. тенге, это сумма охватит строительство 584 объектов или 1570 км. улиц и автодорог.

Сегодня в Южно-Казахстанской области поздравили строителей с профессиональным праздником. Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев поздравив строителей региона с праздником отметил, что развитие этой сферы является важной экономической и политической задачей государства, передает пресс-служба акима области.









«Развитие строительной индустрии, строительство социально значимых объектов в нашей стране занимает особое место. В последние годы значительно увеличился объем инвестиций из республиканского, областного и районного бюджетов, а также за счет средств частных компаний и предприятий. Государство уделяет большое внимание социально значимым сферам - образованию, культуре, спорту, жилищному строительству и развитию инженерной инфраструктуры, которые набирают обороты в рамках государственных программ «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер», - сказал Ж.Туймебаев.









Затем глава региона наградил почетных строителей области, которые на протяжении многих лет проработали в этой сфере и принимали участие в строительстве ряда объектов.









В частности, за вклад в сферу строительства от имени Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и развития РК, нагрудный знаком «Почетный дорожник» получили три южноказахстанских строителя, а пятерым вручены Благодарственные письма министерства. Кроме того, Почетными грамотами главы региона удостоены 13 специалистов, пятерых наградили Благодарственными письмами акима области. В целом, в этот день наградили около 40 граждан.









Отметим, что в 2017 году по области для реализации 209 социальных инвестиционных проектов было предусмотрено 64,9 млрд. тенге. Из них до конца года планируется сдать в эксплуатацию 116 объектов.









Наряду с этим, из Национального фонда – в рамках государственной программы «Нұрлы жол» для ведения строительства 32 школ предусмотрено 17,4 млрд. тенге. На сегодняшний день, из планируемых к сдаче 19 школ, переходящих с 2016 года введено в эксплуатацию 5. В 2017 году за счет всех источников ведется строительство 226 жилых домов или 10879 квартир. До конца года запланировано сдача 115 жилых домов.









Стоит отметить, что по всем направлениям программы «Нұрлы Жер» за семь месяцев 2017 года на территории области сдано в эксплуатацию 348 тысяч кв. м жилья (3154 квартир). По сравнению с прошлым периодом план выполнен на 115%. Согласно плану, в 2017 году запланировано сдать 550,6 тысяч кв. м жилья, однако до конца года планируется ввести в эксплуатацию 700 тысяч кв. м жилья.









В 2017 году на развитие автодорог из бюджета предусмотрено 29 445,7 млн. тенге, это сумма охватит строительство 584 объектов или 1570 км. улиц и автодорог. Ведется строительно-монтажных работы на 801,8 км. автодорог областного и районного значения, до конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию 115,4 км. дорог.









Фото: Пресс-служба акима ЮКО



