Француз получил полгода тюрьмы за то, что бил свою собаку

Житель французского департамента Валь-де-Марн приговорен к шести месяцам реального тюремного заключения за то, что бил свою собаку, сообщает газета Parisien,

Ранее, в 2013 году, мужчина по имени Жозе Р. (José R.) уже привлекался к ответственности за жестокое обращение с животным, однако тогда наказания не последовало.





В очередной раз мужчина попался, когда хлестал свою собаку — двухлетнего джек-рассел терьера по имени Джокер, удерживая его в воздухе за задние лапы, а потом швырнул питомца на пол и пнул ногой.





"Я его бил не сильно и без злости. Я люблю свою собаку, иначе бы я ее не завел… Я не делаю этого регулярно, я не бью его, если он не делает глупости", — оправдывался мужчина в исправительном суде.



