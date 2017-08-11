В Министерстве образования разъяснили распределение грантов в этом году

В этом году было выделено более 35 тысяч образовательных грантов.

Разъяснение по вопросам присуждения грантов в этом году дали в министерстве образования и науки Казахстана.





"Понятно, что каждый родитель и абитуриент надеется на получение образовательного гранта. В этом году министерство добилось увеличения количества грантов на бакалавриат на 6 тысяч. Однако при выборе необходимо учитывать, что на разные специальности выделено различное количество грантов", — сообщила директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова.





По ее словам, в итоге по каждой специальности установился разный уровень баллов, необходимый для получения образовательного гранта.





"Эта ситуация не нова. Так было и в прошлом, и в позапрошлом годах. Поэтому ежегодно количество грантов по специальностям определяется до проведения ЕНТ, для того, чтобы абитуриент видел, какой будет уровень конкуренции на ту или иную специальность", — продолжила она.





Выбор специальностей является выбором абитуриентов и их родителей. Часто выбираются популярные юридические и экономические специальности, на которые выделяется мало грантов и большой конкурс. Плюс надо учитывать, что абитуриенты выбирают определенные ВУЗы, отметила директор. Поэтому, баллы ЕНТ для получения грантов по разным специальностям и по ВУЗам часто сильно разнятся.





Дополнительно родителям надо учитывать наличие сельских квот, а также квот, выделяемых другим льготным категориям, поступающим в вузы.





"Но и это стандартная ситуация, повторяющаяся из года в год, поэтому часто эти категории лиц получают гранты, несмотря на значительно меньший балл по ЕНТ", — заметила Кобенова.





Обладатели знака "Алтын белгі" по действующему закону являются льготной категорией.





"Министерство внесло законопроект, который приравнивает их баллы ЕНТ ко всем другим. Но он еще не принят. Скорее всего, он будет принят осенью, и в следующем году у обладателей знака "Алтын белгі" преимуществ не будет", — проинформировала она.





Национальный центр тестирования в пятницу откроет общественную приемную, где будет готов принять каждого родителя по разъяснению результатов ЕНТ. Уже действует горячая линия по телефонам (7172) 69-50-76 и 69-52-61 в Астане.





По абитуриентам, которые получили особо высокие баллы, министерство будет ходатайствовать перед вузами о выделении грантов ВУЗов. Дополнительно в этом году министерство добилось возможности выделения грантов акимами областей на текущий год. Работа с акиматами начнется в ближайшие две недели, заключила Кобенова.





Напомним, вчера Республиканская комиссия по присуждению образовательных грантов подвела итоги по присуждению грантов на обучение.





Для того, чтобы прочитать или скачать список с результатами обладателей государственных грантов, пройдите по ссылке





14 августа полная информация по грантам будет опубликована в газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Казахстан".







