Владимир Божко встретился с руководителями и активом города Алматы

В Алматы состоялась встреча заместителя председателя Мажилиса Парламента РК Владимира Божко с руководителями и активами республиканских и городских этнокультурных объединений южного мегаполиса, сообщает Zakon.kz





В мероприятии приняли участие заместитель акима Алматы А. Кырыкбаев, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана А. Хамедов, члены Совета матерей и Совета общественного согласия АНК г. Алматы, руководители и члены этнокультурных объединений.





Встреча прошла в рамках реализации программной статьи главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





Говоря об обратной связи депутатов с избирателями, Владимир Божко подчеркнул, что это одна из главных составляющих в работе всего Парламента.





- Вчера мы совместно с представителями Ассамблеи народа Казахстана ознакомились с рядом объектов города Алматы, что делается в экономическом, культурном развитии, а сегодня проводим совещание с руководителями культурных центров, заслушали, что сделано здесь по реализации установок Президента, - подчеркнул парламентарий. – Мы изучаем положительный опыт, который нарабатывается в областях с тем, чтобы обогатиться им и использовать его при законотворческой деятельности. И второе - доводим до жителей информацию, что делается в целом по стране, рассказываем о той работе, которая ведется на центральном уровне по реализации программной статьи Президента.





Как проинформировал мажилисмен, делается очень большой объем работы, в этом задействован весь государственный аппарат, все общественные объединения, политические партии, партия «Нур Отан» и, конечно же, Ассамблея народа Казахстана.





- По моему мнению, программная статья Нурсултана Абишевича и задачи, которые им поставлены, позволят нам решать экономические проблемы, вопросы укрепления безопасности, развития культуры на более высоком уровне, когда у нас главная движущая сила всех преобразований – конкретный человек, конкретный гражданин станет патриотом, станет высокообразованным, станет восприимчивым к лучшим мировым достижениям, - говорит Владимир Божко. – Сейчас таких людей становится все больше и больше, но хотелось бы придать этому процессу еще большее ускорение, чтобы мы через духовное совершенствование вошли в тридцатку наиболее развитых стран и обеспечили нашим гражданам жизнь в процветающей, сильной уважаемой стране.





В своем докладе депутат доложил, что по линии Ассамблеи народа Казахстана проводится очень большая работа по программе «Сто лиц», собрано уже более 600 предложений со всей страны о наиболее известных лицах, вложивших большой вклад в ее развитие.





- На сегодняшний день у нас ведется активная работа в рамках реализации программы «Туган жер», - продолжает парламентарий. - То есть мы должны лучше изучить, лучше знать свою землю, лучшие места, наши сакральные достояния. Это то, что украшает историю нашей страны. И здесь сделано очень многое, практически уже определено сто макросакральных мест, от каждой области по 8-10. Сейчас идет работа на уровне областей, районов, в ходе которой определятся достопримечательные места, куда нужно вести нашу молодежь, что нужно благоустраивать и чем надо, как говорят, хвалиться - вот этими достижениями и памятными местами. Ну и, конечно, работать с молодежью и школьниками.





Владимир Божко подчеркнул, что в настоящее время «развернута очень интересная работа, когда успешные люди начинают больше уделять внимания местам своего происхождения, местам рождения, малой родине и способствовать в решении социально-экономических задач, стоящих в этом регионе, за свой счет, за счет своего труда, за счет своего интеллектуального потенциала и упорства, и тем самым улучшают жизнь тех районов, тех аулов, откуда они вышли».





- Вот только посмотрите, по Алматы назвали цифру 30 миллиардов тенге, создали фонд, эти деньги пойдут на улучшение жизни горожан, - резюмировал Владимир Божко.





Торгын Нурсеитова



