Специалисты назвали главные ошибки интернет-пользователей

Эксперты ESET рассказали о том, какие угрозы чаще всего игнорируют пользователи Сети. Результаты исследования были опубликованы в официальном блоге компании.

Специалисты опросили домашних пользователей, чтобы выяснить, какие правила компьютерной безопасности они нарушают. Самой распространённой ошибкой оказалось отсутствие резервных копий данных — несмотря на резонансные эпидемии шифраторов, этой мерой пренебрегают 59% респондентов.

Второй по популярности "вредной привычкой" стало отключение автоматического обновления операционной системы — так поступают 34% пользователей. Также многие участники опроса сознались, что используют один и тот же пароль для входа во все учётные записи. Подобную ошибку допускают 29% респондентов.

— Неудивительно, что после взлома, например, электронной почты, пользователь может лишиться доступа к игровым сервисам, соцсетям, аккаунтам в интернет-магазинах и на других ресурсах, — отмечают специалисты.

Ещё 11% пользователей открывают вложения во всех письмах и не глядя переходят по ссылкам, а 9% — добавляют в друзья незнакомых людей в социальных сетях.

— Похоже, что для некоторых пользователей правила информационной безопасности существуют для того, чтобы их нарушать. Печально, поскольку за базовыми мерами предосторожности — тысячи историй о потерянных данных, опустошённых банковских счетах и взломанных учётных записях. Рекомендация одна — не делайте так, как участники опроса, — резюмировал Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга ESET Russia.