EXPO 2017: анонс мероприятий на выходные
12 августа 2017, 06:18
13 августа 2017 года состоится церемония празднования Национального дня Республики Беларусь.
12 августа Королевство Таиланд приглашает вас на Национальный праздник тайского Нового года, который будет проходить в рамках ЭКСПО-2017, сообщает Zakon.kz.
Посетители павильона станут свидетелями традиционной тайской новогодней игры обливания водой. Также на тайском павильоне всех пришедших будут приветствовать в цветочных нарядах, новогодними танцами и желающим будут наносить тайские ароматы.
Специально для детей в рамках культурного дня будет развернут зонт желаний, с которого юные посетители павильона будут выбирать рисунки и получать подарки.
Спикеры мероприятия для:
1) Генерал Танасак Патимапрагорн, Заместитель Премьер-министра Королевства Таиланд
2) Маршалл Пражин Джунтонг, Заместитель Премьер-министра Королевства Таиланд
Традиционно тайский новый год празднуется в Апреле каждого года, но в рамках международной выставки Astana EXPO-2017 и по причине прохождения отметки визита 444 444 посетителя, павильон Таиланда организует культурную программу для посетителей в стиле тайского нового года.
Начало мероприятия 14:00.
12 августа в «Холле Энергии» ЭКСПО-2017 состоится концерт заслуженного деятеля РК, композитора, пианиста Серика Еркимбекова. Композитор выступал с сольным концертом «Энергия духа» во многих концертных залах таких городов, как: Алматы, Астана, Москва, Прага, Будапешт, Лондон, Великобритания, Париж, Вена.
Захватывающий концерт «Энергия духа» состоит из различных жанров и характеризуется яркой мелодией, эмоциональной насыщенностью, лиризмом и экспрессией, органичным синтезом Центрально-Азиатской и Европейской композиторских школ.
Серик Еркимбеков является участником многих музыкальных фестивалей в Казахстане и за рубежом, а также организатором Международных форумов композиторов и Союза композиторов Казахстана.
Начало концерта в 20:00.
13 августа 2017 года состоится церемония празднования Национального дня Республики Беларусь в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
В официальной части мероприятия, примет участие премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Казахстанскую сторону будет представлять премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.
В рамках культурной программы выступит белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки».
Вместе с тем, с 12:00 до 19:00 в Национальном павильоне Беларуси будет проходить выступление ансамбля белорусской песни «Терница».
Достижения в области альтернативных источников энергии, национальный колорит и самобытность белорусской культуры отражены в экспозициях павильона. Мультимедийная инсталляция включает два видеофильма о промышленном, научном, инновационном потенциале Беларуси, а также об историческом и культурном наследии государства.
Начало мероприятия в 15:00.
13 августа в 19.00 на сцене Национального Дня ЭКСПО-2017 состоится концерт современной джазовой музыки, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Италией и Казахстаном.
Оригинальная музыка знаменитых итальянских исполнителей джазовой музыки, в которой виртуозность и энергия сливаются со средиземноморскими и сардинскими ритмами и мелодиями, доставит наслаждение слушателям.
Энцо Фавата (саксофон и бас-кларнет), Сальваторе Майоре (гитара 10 струн) и Марчелло Пегин (контрабас).
13 августа 2017 года на сцене Амфитеатра в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится концерт под названием «Sound of Gakku».
Гости Выставки насладятся ярчайшими музыкальными произведениями представителей казахстанской эстрады. На сцене выступят около двадцати артистов, в числе которых Кайрат Нуртас, Нуржан Керменбаев, Макпал Исабекова, Беркут и Аиша, группа «Ringo» и многие другие.
Начало мероприятия: 20.00 час.
Фото: BNews.kz
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