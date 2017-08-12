В Акмолинской области наказали 27 мигрантов
12 августа 2017, 13:45
8 правонарушителям назначен административный арест и 19 правонарушителям штраф.
Атбасарский районный суд назначил наказание 27 иностранным гражданам за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.
За 7 месяцев 2017 года в Атбасарском районном суде рассмотрены дела в отношении 27 граждан Узбекистана за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения.
Постановлениями суда 27 граждан Республики Узбекистан признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 517 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях («Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения») и 8 правонарушителям назначен административный арест и 19 правонарушителям штраф.
Фото: mm.tj
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