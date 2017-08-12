Самая большая юрта на воздушном шаре взлетела в небо в Китае
12 августа 2017, 15:51
Диаметр юрты составляет 21 метр, а высота - 23 метра.
Самая большая юрта на воздушном шаре взлетела в небо в Китае, сообщает МИА "Казинформ".
Этнические казахи, живущие в Аксай-Казахском автономном уезде Китая, разработали самую большую юрту в мире. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Диаметр юрты составляет 21 метр, а высота - 23 метра.
Сегодня самая большая юрта в мире взлетела в небо на воздушном шаре.
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