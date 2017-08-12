Шарапова рассказала, почему Серена Уильямс ее ненавидит

Как сообщает Шарапова, Уильямс ненавидит ее после финала Уимблдонского турнира 2004 года.

Российская теннисистка Мария Шарапова назвала причины, по которым ее ненавидит соперница из США Серена Уильямс. Об этом спортсменка написала в своей автобиографии, фрагмент книги опубликован в твиттере Шараповой.

Шарапова указывает, что они с Уильямс могли бы быть друзьями, так как имеют общие увлечения. «Однажды, когда все это будет в прошлом, может быть, мы станем друзьями», — пишет теннисистка.

Как сообщает Шарапова, Уильямс ненавидит ее после финала Уимблдонского турнира 2004 года. Тогда 17-летняя Шарапова одержала победу со счетом 6:1 и 6:4.

Тогда американская спортсменка обняла ее, улыбнулась, и сказала: «Хорошая работа». Однако потом Шарапова услышала, как ее соперница плачет в раздевалке.

«Я думаю, она возненавидела меня за то, что я, будучи хрупким ребенком, обыграла ее. Но более всего она возненавидела меня за то, что я услышала, как она плачет», — пишет Шарапова.

По ее словам, именно это сделало ее матчи с Уильямс проблемными.

«Люди часто спрашивают, почему я имею столько проблем в матчах с Уильямс (19 матчей из 21 я проиграла). Думаю, ответ кроется в той раздевалке», — считает спортсменка.

Победа Шараповой на финале Уимблдонского турнира в 2004 году стала для нее первым трофеем Большого шлема.

На данный момент российская теннисистка является пятикратным победителем турниров Большого шлема. Уильямс побеждала в этих турнирах 23 раза.

Источник: Дождь