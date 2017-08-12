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В четырех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

12 августа 2017, 18:05

Сильный ветер ожидается в областях республики.

Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

13 августа днем в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, юго-восточный ветер с переходом на северо-восточный, скоростью 15-20 метров в секунду. В Актюбинской области 13 августа местами ожидается гроза, при грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. В Актобе ночью 13 августа ожидается гроза. 13 августа местами по Южно-Казахстанской области сохраняется усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, ветер ночью местами, днем порывы 15-20 метров в секунду.


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