В Есильском районе Акмолинской области в рамках программы «Туған жер» реализуют 12 проектов на сумму 380 млн тенге

Сегодня аким области М.Мурзалин с рабочим визитом побывал в Есильском районе. Здесь он проверил ход строительства центральной котельной, где работы начаты в прошлом году и их завершение планируется к осени 2018 года. Проект стоимостью 6,9 млрд. тенге позволит обеспечить качественным и бесперебойным теплоснабжением 85% жилого массива районного центра. Также благодаря реализации данного проекта будет улучшена экологическая обстановка города: 10 котельных будут законсервированы.

Далее М.Мурзалин в г.Есиль осмотрел новый гостинично-ресторанный комплекс «А*Star», где в настоящее время ведутся работы по благоустройству подъездного пути и стоянки.

В этот день М. Мурзалин побывал в районной больнице и в Доме культуры.

Агротехнический колледж Есильского района является одним из ярких примеров дуальной системы обучения. Так, студенты колледжа наряду с производственным обучением получают практические навыки работы на 40 предприятиях. Вместе с тем, колледж стал эффективной площадкой для краткосрочного профессионального обучения безработных в рамках реализации государственной программы продуктивной занятости населения, где 15 человек уже получили востребованные на рынке труда рабочие профессии. Еще до конца года планируется обучить 156 человек.





Здесь аким области подчеркнул, что за последние годы в области увеличилось выделение бюджетных средств, направленных на модернизацию системы технического и профессионального образования. «В настоящее время государством создаются все условия для содействия в трудоустройстве безработных. До конца года на базе таких колледжей, как в Есильском районе, краткосрочные курсы по востребованным профессиям на рынке труда пройдут более шести тысяч жителей», – сказал аким.

Бизнес-сообщество Есильского активно поддержало патриотическую программу «Туған жер». ТОО «Ново-Приречное» до конца текущего года в селе Юбилейное выразило готовность построить разводящие сети газопровода и подключить к нему 160 домов, а также здесь же отремонтировать дороги протяженностью 3,5 км и построить два дома. Всего для реализации указанных социальных проектов предприятие намерено затратить порядка 270 млн. тенге.





В свою очередь, ТОО «Заречный» за счет собственных средств в сумме 110 млн. тенге до конца следующего года в селе Заречное произведет капитальный ремонт здания спортивной школы по тяжелой атлетике и текущий ремонт сельской врачебной амбулатории с последующим оснащением необходимым оборудованием, реконструирует Парк культуры, установит уличное освещение, приобретет для отдела занятости и социальных программ специализированный автомобиль, предназначенный для детей-инвалидов, а также реализует другие социальные проекты.

Напомним, сегодня аким области также побывал в Жаксынском районе, где осмотрел посевные площади, социальные объекты и посетил ряд сельхозпредприятий.