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Просто бесит! Британка решила продать слишком шумного мужа через Facebook

12 августа 2017, 21:47

Однако, увидев количество потенциальных покупательниц, женщина изменила своё решение.

Британка Тереза Тернер страдает от мисофонии — нетерпимости к звукам — и ненавидит, когда кто-то громко ест возле неё. Как сообщает портал Metro, однажды её муж Роб играл в видеоигру, где главный герой всё время что-то жевал. Терезу это очень раздражало, и она попросила мужа перестать играть, а потом опубликовала в "Фейсбуке" объявление о продаже супруга.

— У меня есть 33-летний муж, который больше мне не нужен по той причине, что он действует мне на нервы! Я не хочу никаких денег и отдаю его бесплатно первому, кто за ним придёт, — написала женщина, добавив, что супруг приучен к дому и к туалету.

Тереза надеялась увидеть под публикацией слова поддержки, но вместо этого в комментариях оказалось множество предложений от одиноких женщин забрать Роба. К тому же всего за несколько часов публикацию прокомментировали и оценили более трёхсот человек.

— Мой муж до сих пор смеётся над этим, — рассказала Тереза. — Я рада, что моя глупая выходка заставила посмеяться и других людей.

Женщина отметила, что очень рада тому, что у её супруга хорошее чувство юмора. За ним никто не пришёл, а вскоре пара отпраздновала четвёртую годовщину свадьбы.

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