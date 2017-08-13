В ЗКО начался падеж скота

Неизвестной болезнью заболел скот в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области. У животных наблюдается повышенная температура, слабость и шишки под кожей, сообщает портал "Мой ГОРОД".

Поголовье КРС в поселке Большой Чаган Зеленовского района ЗКО заболело месяц назад. Сейчас ветврачи пытаются установить причину возникновения шишек на теле животных и колют им антибиотики.

По словам жителя поселка Виктора Богатченко, его корова заболела в начале июля.