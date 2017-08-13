13 медалей завоевали казахстанские джитсеры в первый день Чемпионата Азии

Серебряными медалистами стали: Жанибек Абу-Бакир (Мангистауская обл) 62 кг, Есполов Нурлан (Мангистауская обл) 77 кг, Тлепова Алия (Мангистауская обл) 70 кг. Девять бронзовых медалей завоевали: Конысов Куандык (Мангистауская обл) 56 кг, Беркимбай Рустем (Астана) 62 кг, Дуйсенкулов Нурсултан (Акмолинская обл) 69 кг, Хамзе Баккуар (Астана) 69 кг, Нурмуханбетов Сапармурат (Мангистауская обл) 77 кг, Есенеев Куандык (Алматинская обл) 85 кг, Нигматуллаева Айбану (Мангистауская обл) 55 кг, в разделе дуо-систем (смешанная пара) Елькеева Альмира (Алматинская обл) и Сагадиев Елдос (Алматинская обл).

Чемпионат Азии является одним из рейтинговых чемпионатов перед летними Азиатскими играми, которые пройдут в столице Индонезии - Джакарте в 2018 году. Уже сегодня национальная сборная будет бороться в 2 разделах на Чемпионате Азии: неваза-систем, комбат - систем.







