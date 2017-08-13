Ворующие кирпичи карагандинцы попали на видео

Случайный очевидец снял кражу, которая произошла в Караганде, сообщает Zakon.kz





Видео было опубликовано на странице shock_krg в социальной сети Instagram. На кадрах мужчины перетаскивают в машину кирпичи, которые лежали на обочине дороги. Когда по улице проезжают другие автомобили, мужчины прячутся за своей машиной и крутятся возле колеса.













По словам автора видео, кража происходила на улице Толепова.





Фото: скриншот



