Ворующие кирпичи карагандинцы попали на видео
13 августа 2017, 10:08
По словам автора видео, кража происходила на улице Толепова.
Случайный очевидец снял кражу, которая произошла в Караганде, сообщает Zakon.kz.
Видео было опубликовано на странице shock_krg в социальной сети Instagram. На кадрах мужчины перетаскивают в машину кирпичи, которые лежали на обочине дороги. Когда по улице проезжают другие автомобили, мужчины прячутся за своей машиной и крутятся возле колеса.
По словам автора видео, кража происходила на улице Толепова.
Фото: скриншот
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