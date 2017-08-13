Школьницы из Казахстана встретились с главой Google

Как ранее сообщало генеральное консульство США в Алматы, шесть команд из разных стран участвуют в саммите Technovation World Pitch, Казахстан же представляют сразу две команды из Алматы.

Команда #MakerspaceAlmaty «/flash» победила более 100 команд со всего мира, и теперь представляет свою идею на World Pitch Summit в Силиконовой долине. «/ Flash» - команда из четырех девочек старших классов, провела месяцы в MakerspaceAlmaty со своими наставниками, изучая, разрабатывая и программируя QamCare - мобильное приложение для повышения безопасности подростков. QamCare позволяет подросткам отправлять координаты GPS своим близким в случае чрезвычайной ситуации. Название приложения QamCare происходит от казахского слова «қамкор», что означает уход и поддержку.



