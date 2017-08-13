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Школьницы из Казахстана встретились с главой Google

13 августа 2017, 11:14

6 команд из разных стран участвуют в саммите Technovation World Pitch, Казахстан же представляют сразу две команды из Алматы.

Школьницы из Казахстана, выигравшие Гран-при на конкурсе Technovation Challenge, который проходил в Силиконовой долине, презентовали свой проект генеральному директору корпорации Google Сундару Пичаи, передает МИА «Казинформ».

«Казахстанская команда Technovation представила свой проект генеральному директору Google Сундар Пичаи в World Pitch Challenge в штаб-квартире Google», - говорится в сообщении, опубликованном в Инстаграм-аккаунте посольства США в Казахстане.

Как ранее сообщало генеральное консульство США в Алматы, шесть команд из разных стран участвуют в саммите Technovation World Pitch, Казахстан же представляют сразу две команды из Алматы.

Команда #MakerspaceAlmaty «/flash» победила более 100 команд со всего мира, и теперь представляет свою идею на World Pitch Summit в Силиконовой долине. «/ Flash» - команда из четырех девочек старших классов, провела месяцы в MakerspaceAlmaty со своими наставниками, изучая, разрабатывая и программируя QamCare - мобильное приложение для повышения безопасности подростков. QamCare позволяет подросткам отправлять координаты GPS своим близким в случае чрезвычайной ситуации. Название приложения QamCare происходит от казахского слова «қамкор», что означает уход и поддержку.

Technovation - это глобальная инициатива, призванная вдохновить и дать девушкам возможность стать лидерами и новаторами, решая проблемы в своем сообществе посредством технологий и предпринимательства. Проект Makerspace является частью глобального движения, который поощряет инновации, творчество и решение проблем с помощью технологий.

Фото: соцсети

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