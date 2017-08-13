Необычные картины из рыб показал художник из Павлодарской области
13 августа 2017, 11:38
Самая большая щука, которая использовалась для картины потянул на пять килограмм.
Житель Иртышского района по имени Канагат своими руками изготавливает необычные картины- инсталляции из своих рыболовных трофеев. Свои работы он показал на фестивале Ұлы Дала, сообщает pavon.kz.
- С чужими трофеями я не работаю. С рыбы снимается шкура, обрабатывается химикатами, потом делается макет, собирается картина. Далее все оформляю флорой, нахожу подходящие коряги. Изделия покрываю лаком, - пояснил художник.
По его словам идея пришла к нему в 2010 году, когда он стал заниматься охотой и рыбалкой. Для своих рыбных картин мужчина использовал только тех рыб, которые ловил сам - щук и окуней.
Самая большая щука, которая использовалась для картины потянул на пять килограмм. В целом свои картины художник раздаривает друзьям, но находятся и сторонние покупатели.
Фото: pavon.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872798-58220f045f5d7308e3e3b044dd9b6192
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...