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Необычные картины из рыб показал художник из Павлодарской области

13 августа 2017, 11:38

Самая большая щука, которая использовалась для картины потянул на пять килограмм.

Житель Иртышского района по имени Канагат своими руками изготавливает необычные картины- инсталляции из своих рыболовных трофеев. Свои работы он показал на фестивале Ұлы Дала, сообщает pavon.kz.

- С чужими трофеями я не работаю. С рыбы снимается шкура, обрабатывается химикатами, потом делается макет, собирается картина. Далее все оформляю флорой, нахожу подходящие коряги. Изделия покрываю лаком, - пояснил художник.

По его словам идея пришла к нему в 2010 году, когда он стал заниматься охотой и рыбалкой. Для своих рыбных картин мужчина использовал только тех рыб, которые ловил сам - щук и окуней.

Самая большая щука, которая использовалась для картины потянул на пять килограмм. В целом свои картины художник раздаривает друзьям, но находятся и сторонние покупатели.

Фото: pavon.kz

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