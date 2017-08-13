Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев

По словам спортсменки, поддержка родных, близких, друзей, коллег, жителей Казахстана и за его пределами помогла ей добиться наивысших результатов. Огромную благодарность Гузаль выразила индивидуальному тренеру по плаванию Ирине Лазаревой и своему отцу Ирискулу Ергешеву, которые подготовили ее к соревнованию. "Алга Казахстан!!!" - добавила напоследок Гузаль.



