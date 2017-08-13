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Американские пивовары сделали пиво со вкусом жареной курицы

13 августа 2017, 15:05

Идея пришла к ним после того, как они объелись жареной курочки во многих заведениях Ричмонда.

Два пивоваренных завода из штата Виргиния — The Veil Brewing Co. и Evil Twin Brewing — объединились, чтобы сварить напиток крепостью 8 градусов, содержащий настоящую курицу, передает Life.ru.

По словам пивоваров, идея пришла к ним после того, как они объелись жареной курочки во многих заведениях Ричмонда.

К сожалению, в продажу этот сорт не поступил, пара пробных вариантов находятся в музее пивоварни — в качестве приманки для туристов, изголодавшихся по необычным вкусам и впечатлениям.

Фото: соцсети

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