Американские пивовары сделали пиво со вкусом жареной курицы

Идея пришла к ним после того, как они объелись жареной курочки во многих заведениях Ричмонда.

Два пивоваренных завода из штата Виргиния — The Veil Brewing Co. и Evil Twin Brewing — объединились, чтобы сварить напиток крепостью 8 градусов, содержащий настоящую курицу, передает Life.ru.





По словам пивоваров, идея пришла к ним после того, как они объелись жареной курочки во многих заведениях Ричмонда.





К сожалению, в продажу этот сорт не поступил, пара пробных вариантов находятся в музее пивоварни — в качестве приманки для туристов, изголодавшихся по необычным вкусам и впечатлениям.

